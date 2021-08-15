Роналду готов покинуть «Ювентус», но не получал подходящих предложений от других клубов

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов покинуть туринскую команду.

По информации Marca, руководство клуба и 36-летний футболист не уверены в продолжении сотрудничества. Отмечается, что «Ювентус» переживает финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. За счет продажи Роналду туринский клуб мог бы улучшить ситуацию.

Как сообщает издание, в конце прошлого сезона Роналду предложил услуги мадридскому «Реалу», но главной целью испанской команды является форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Вторым вариантом для португальца был парижский клуб, который недавно приобрел Лионеля Месси.

Ранее в СМИ сообщалось, что в «Ювентусе» Роналду зарабатывает 31 миллион евро в год.