«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» Гвардиолы

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграли свой первый матч в новом сезоне АПЛ. Команда Эспириту Санту добилась минимального успеха со счетом 1:0. Победный мяч забил Сон Хын-Мин на 55 минуте.

На 55-й минуте кореец получил пас по правому флангу, сместился в центр и нанес уклоняющийся удар в дальний угол ворот Эдерсона.

Джек Грилиш дебютировал в составе «Сити». Хозяева вышли на поле без своего лидера и капитана - Гарри Кейна.

Напомним, «Манчестер Сити» набрал 86 очков в 38 матчах и занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/2021. «Тоттенхэм Хотспур» в прошлом сезоне набрал 62 очка и финишировал седьмым. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69).