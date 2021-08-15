Дубль Корреа помог «Атлетико» обыграть «Сельту»

Мадридский «Атлетико» в гостевом матче первого тура победил «Сельту» со счетом 2:1
Главным героем встречи стал аргентинский полузащитник Анхель Корреа, оформивший дубль, забив на 23-й и 64-й минуте. Между этими голами пенальти реализовал нападающий «Сельты» Яго Аспас (59).
За потасовку в конце игры у команд покинули поле защитники Уго Мальо и Марио Эрмосо.
22 августа состоится матч «Атлетико» - «Эльче», а через день пройдет игра «Осасуна» - «Сельта»
Примера
1-й тур
«Сельта» (Виго) - «Атлетико» (Мадрид) - 1:2 (0:1)
Голы: Аспас, 59 - Корреа, 23, 64
«Сельта»: Дитуро, Мальо, Араухо, Фонтан, Галан (Баэса, 89), Денис Суарес, Тапия (Солари, 75), Мендес (Бельтран, 74), Нолито (Серви, 62), Аспас, Санти Мина.
«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Лоди, 82), Сауль, Коке (Триппьер, 66), Кондогбиа, Лемар (де Пауль, 65), Карраско (Врсалько, 90), Корреа (Суарес, 65).
Предупреждения: Лемар, 11, Льоренте, 57, Кондогбиа, 61, Денис Суарес, 77, Солари, 86, Фонтан, 90, Карраско, 90, Аспас, 90, Хименес, 90.
Удаления: Мальо, 90, Эрмосо, 90.