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Дубль Корреа помог «Атлетико» обыграть «Сельту»
15 августа 20:30
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Атлетико"

Дубль Корреа помог «Атлетико» обыграть «Сельту»

Стартовала испанская примера.

Мадридский «Атлетико» в гостевом матче первого тура победил «Сельту» со счетом 2:1

Главным героем встречи стал аргентинский полузащитник Анхель Корреа, оформивший дубль, забив на 23-й и 64-й минуте. Между этими голами пенальти реализовал нападающий «Сельты» Яго Аспас (59).

За потасовку в конце игры у команд покинули поле защитники Уго Мальо и Марио Эрмосо.

22 августа состоится матч «Атлетико» - «Эльче», а через день пройдет игра «Осасуна» - «Сельта»

Примера

1-й тур

«Сельта» (Виго) - «Атлетико» (Мадрид) - 1:2 (0:1)

Голы: Аспас, 59 - Корреа, 23, 64

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Араухо, Фонтан, Галан (Баэса, 89), Денис Суарес, Тапия (Солари, 75), Мендес (Бельтран, 74), Нолито (Серви, 62), Аспас, Санти Мина.

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Лоди, 82), Сауль, Коке (Триппьер, 66), Кондогбиа, Лемар (де Пауль, 65), Карраско (Врсалько, 90), Корреа (Суарес, 65).

Предупреждения: Лемар, 11, Льоренте, 57, Кондогбиа, 61, Денис Суарес, 77, Солари, 86, Фонтан, 90, Карраско, 90, Аспас, 90, Хименес, 90.

Удаления: Мальо, 90, Эрмосо, 90.

источник: «Советский спорт»
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