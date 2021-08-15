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15 августа 20:35
автор: Александр Бойченко

Вильена хочет покинуть «Краснодар» из-за конфликта с нападающим Ильиным

Игрок получил штрафные санкции и не принял участия в игре с «Арсеналом»

У полузащитника «Краснодара» Тонни де Вильены на тренировке произошел конфликт с товарищем по команде Владимиром Ильиным. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«После конфликта с Ильиным Вильена заявил, что больше не хочет тренироваться и намерен уехать из «Краснодара». Голландец попросил поставить его на трансфер», - сообщил источник на Чемпионате.

Наказания против де Вильены связаны с конфликтом футболистов, о котором перед матчем с тульским «Арсеналом» заявил главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко.

Голландец присоединился к команде из «Фейеноорда» в 2019 году за 9 миллионов евро. Французский «Ренн» активно интересовался де Вилленой, который весной инициировал начало переговорного процесса с «Краснодаром». Услугами 26-летнего голландца интересовались также «Аталанта» и миланский «Интер».

источник: Чемпионат.com
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