«Краснодар» - «Арсенал»: Команды на двоих забили 4 гола в первом тайме

«Краснодар» встречается с тульским «Арсеналом» в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги. После первого тайма счет 3:1 в пользу «быков».

В начале первого тайма Евгений Луценко забил первый мяч в игре после прострела партнера. На 24 минуте после скидки Классона в штрафной гостей Реми Кабелла сравнял счет, спустя 5 минут после стандартного положения Юрий Газинский переправил мяч в сетку ворот. На 37 минуте после контратаки «быков» Джон Кордоба эффектно расправился с защитником «Арсенала» и пробил точно в угол ворот, не оставив шансов голкиперу - 3:1.