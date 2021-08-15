Первак рассказал, как уходил из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал, что ушел из клуба из-за его владельца Леонида Федуна.

«Пришел к (Вагиту) Алекперову, который меня туда и позвал. Сказал, что Федун хочет сам управлять, а я не привык так работать. Считаю правильным, что если человека поставили на определенную должность, то ему должны доверять. Алекперов сказал тогда «Потерпи, он наиграется». Если бы я тогда Вагита Юсуфовича послушал, то терпел бы уже 16 лет», - приводит слова Первака «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Первак работал в «Спартаке» с 2004 по 2005 голы, во многом благодаря его работе команда вернулась в Лигу чемпионов, также в его актив нужно отнести приобретение Неманьи Видича, которого потом продали в «Манчестер Юнайтед» за 10,5 млн евро.