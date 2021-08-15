Головин сможет сыграть с «Шахтером»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Монако» Александр Головин сможет выйти на поле в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Шахтером». Игра состоится в княжестве на стадионе «Луи II» во вторник, 17 августа, и начнется в 22.00 мск.

В пятницу вечером Головин, вышедший на замену во второй половине матча 2-го тура чемпионата Франции с Лорьяном (0: 1), получил ушиб. Возникли проблемы с мышцей правого бедра. 25-летний полузащитник завершил игру «на одной ноге», заметно хромая. К счастью, ущерб был не слишком серьезным.

Ранее в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спарты Прага» (3:1) во время атаки против «Монако», в которой Головин забил победный гол, он получил болезненный удар по ноге, после чего получил был заменен, но быстро восстановился.