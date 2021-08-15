Гилерме рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для победы в игре с «Зенитом»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал момент с назначением пенальти в свои ворота.

«Не было пенальти в наши ворота. Я коснулся игрока, но не настолько, чтобы он упал. Я убрал руки.

Сегодня мы постарались. Главное, что мы бежали и пробовали. Скорее всего, в атаке не хватило агрессии», - передает слова вратаря «Локомотива» корреспондент «Чемпионата»

Напомним, в матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1: 1.

На 85-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Сердара Азмуна. Сутормин пробил с пенальти точно в нижний угол. Гильерме угадал угол, но до мяча не дотянулся.