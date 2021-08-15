Федотов заявил, что пенальти в ворота «Зенита» в пользу «Локомотива» назначен ошибочно

Арбитр Игорь Федотов считает, что судейская бригада матча четвертого тура российской премьер-лиги «Локомотив» - «Зенит» (1:1) совершила ошибку, назначив пенальти в ворота сине-бело-голубых.

«В ворота «Зенита» же пенальти назначен ошибочно. Игрок «Локо» начал прыгать еще до касания с Ерохиным. Так что «Локомотив» не должен был бить 11-метровый», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, что главный арбитр Сергей Карасев назначил вышеуказанный пенальти после подсказки ассистентов VAR, главным из которых был Виталий Мешков.