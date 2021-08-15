ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Сегунда 2-й тайм, 87' Овьедо 2 Луго 1
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 38' Ковильян 2 Академику 0
Аргентина - Примера 1-й тайм, 26' Платенсе 1 Арсенал Саранд 0
Франция - Лига 1 1-й тайм, 29' Марсель 0 Бордо 0
Кубок Италии 1-й тайм, 27' Венеция 0 Фрозиноне 0
Кубок Италии 1-й тайм, 12' Торино 0 Кремонезе 0
Бразилия - Серия А 1-й тайм, 14' Коринтианс 0 Сеара 0
Бразилия - Серия А 1-й тайм, 14' Фламенго 1 Спорт Ресифи 0
Испания - Сегунда 23:00 Фуэнлабрада 0 Тенерифе 0
Испания - Сегунда 23:00 Лас-Пальмас 0 Вальядолид 0
15 августа 21:18
автор: Максим Скороходов

Федотов заявил, что пенальти в ворота «Зенита» в пользу «Локомотива» назначен ошибочно

Благодаря этому одиннадцатиметровому железнодорожники спаслись от поражения.

Арбитр Игорь Федотов считает, что судейская бригада матча четвертого тура российской премьер-лиги «Локомотив» - «Зенит» (1:1) совершила ошибку, назначив пенальти в ворота сине-бело-голубых.

«В ворота «Зенита» же пенальти назначен ошибочно. Игрок «Локо» начал прыгать еще до касания с Ерохиным. Так что «Локомотив» не должен был бить 11-метровый», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, что главный арбитр Сергей Карасев назначил вышеуказанный пенальти после подсказки ассистентов VAR, главным из которых был Виталий Мешков.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Представлен первый электрифицированный седан Bentley от ателье Mulliner - Flying SpurВалерий Карпин не исключил возвращения в "Ростов"Представлен бюджетный смартфон Honor X20 на процессоре MediaTek Dimensity 900 и камерой на 64 МпДзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение о встрече?Что написали японцы о судействе, лишившем золота АверинуЧерчесов нашел себе теплое местечко?
Николич исправился, Дзюба не пригодился. Выводы из матча «Локомотив» — «Зенит»
«Локомотив» в домашнем матче 4-го тура РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), первым в сезоне отобрав очки у чемпиона.
Удаление Кузяева, два пенальти, подкат под судью Карасева. Как «Локомотив» и «Зенит» сотворили огненную ничью
В центральном матче 4-го тура РПЛ команды Марко Николича и Сергея Семака забили друг другу в концовке с пенальти и поделили очки (1:1).
«Локо» мотивирован разгромами от «Зенита» — теперь будет 1:1 или 2:2». Ловчев — о главном матче тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» оценил шансы в центральном матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
«Ростов» спасает тренеров ЦСКА. В декабре проиграл дома подвисшему Гончаренко, теперь — Березуцкому
В матче 4-го тура РПЛ красно-синие одержали выездную победу над «Ростовом» (3:1).
Романцев увидел поражение Шалимова от «Спартака». Как красно-белые добыли такие нужные им три очка
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» на своем поле одолел «Урал» (1:0) благодаря голу Романа Зобнина.
РФС наверняка продавит отмену лимита в РПЛ. Но нашему футболу это как мертвому припарка
РФС решил наконец-то отменить лимит на легионеров, по которому не один год идут жаркие споры. Однако шаг этот вряд ли приведет к кардинальным переменам в лучшую сторону.
«Семин уже больше недели в «Ростове» — должен обыграть раскладной ЦСКА». Прогноз Ловчева
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, которое он высказал «Плеймейкеру», «Ростов» с Юрием Семиным в домашнем матче 4-го тура РПЛ победит московских армейцев.
«Шалимов «Урал» не спасет — «Спартак» победит красиво и результативно». Ловчев — о матче 4-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на исход матча между «Спартаком» и «Уралом» в 4-м туре РПЛ.
Олимпийские пряники. Россия подарит героям Токио по 4 миллиона, но это ничто в сравнении с филиппинкой Диас
Правительство назвало суммы выплат премиальных российским медалистам Олимпиады-2020 в Токио.
Расклады на Бундеслигу-2021/22: кто возьмет титул, попадет в еврокубки, выиграет гонку бомбардиров
«Плеймейкер» анонсирует стартующий сезон в немецкой Бундеслиге - одном из ведущих национальных футбольных чемпионатов, лидеры которого летом повально меняли главных тренеров.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика