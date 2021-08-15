Дмитрий Баринов: Единственный клуб в России, за который я буду выступать - это «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что останется в команде.

«Ничего не отвечу по поводу слухов о переходе в «Зенит». Единственный клуб, за который я буду играть в России - это «Локо».

Баринов выступает за московский клуб с 2015 года. За это время он успел стать чемпионом России (2017/18), трехкратным обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19, 2020/21), а также победителем Суперкубка в 2019 году. Футболист недавно вылечился после травмы крестообразных связок.