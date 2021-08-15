Анатолий Тимощук: Имя «Баварии» и Герда Мюллера были неразрывно связаны друг с другом

Тренер «Зенита» и двукратный чемпион Германии с мюнхенской «Баварией» Анатолий Тимощук отреагировал на смерть чемпиона мира и Европы Герда Мюллера.

«Это легенда всего мирового футбола, который входил в состав Баварии», со всевозможными рекордами и достижениями. Имя «Баварии» и Герда Мюллера неразрывно связаны друг с другом. Я знаю, насколько тесно клуб его поддерживал, он работал в структуре клуба. Мы несколько раз общались: он приезжал посмотреть наши тренировки, пообщаться с ребятами, потому что работал со второй командой, и какие-то ребята тренировались с нами», - цитирует Тимощука ТАСС.

О смерти Мюллера стало известно сегодня, 15 августа. Спортсмен скончался в возрасте 75 лет. В 2015 году у Мюллера диагностировали болезнь Альцгеймера.