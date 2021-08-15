Дубль Тони Мартинеса помог «Порту» обыграть «Фамаликау»

«Порту» в гостевом матче второго тура чемпионата Португалии по футболу победил «Фамаликау» со счетом 2:1.
Главным героем встречи стал испанский нападающий гостей Тони Мартинес, оформивший дубль, забив на 13-й и 43-й минутах встречи.
У «Фамаликау» отличился бразильский защитник Жуниор Риччели (56).
Напомним, что в первом туре «Порту обыграл «Белененсеш» (2:0), а «Фамаликау» проиграл «Пасушу-де-Феррейра» (0:2).
20 августа пройдет игра «Арока» - «Фамаликау», а на следующий день состоится встреча «Маритиму» - «Порту»