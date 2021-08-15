«Барселона» начала новый сезон с победы над «Реалом Сосьедадом»

«Барселона» в домашнем матче первого тура испанской примера обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 4:2.
В составе каталонского клуба забивали защитник Жерар Пике (19-я минута встречи), нападающий сборной Дании Мартин Брейтуэйт, оформивший дубль (45-я и 59-я минуты) и хавбек Серхи Роберто (90+1).
Команда из Сан-Себастьяна ответила на это голами полузащитников Хулена Лобете (82) и Микеля Оярсабаля (85).
21 августа состоится матч «Атлетик» - «Барселона», а на следующий день пройдет встреча «Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано».
Примера
1-й тур
«Барселона» (Барселона) - «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) - 4:2 (2:0)
Голы: Пике, 19, Брейтуэйт, 45, 59, Серхи Роберто, 90+1 - Лобете, 82, Оярсабаль, 85
«Барселона»: Нето, Дест (Эмерсон, 71), Пике, Эрик Гарсия (Араухо, 83), Альба, Бускетс (Нико Гонсалес, 83), де Йонг (Серхи Роберто, 71), Гризманн, Брэйтуэйт, Депай (Лангле, 90), Педри.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос, Сильва (Баутиста, 46), Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Субименди, Порту (Лобете, 66), Ойарсабаль.
Предупреждения: Субименди, 37, Бускетс, 57, Элустондо, 61, Муньос, 62, Ле Норман, 78, Нико Гонсалес, 84.