Смолов отметил прогресс «Локомотива» как коллектива

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подвел итоги матча 4-го тура между «Тинькофф РПЛ» и «Зенитом» (1:1).

«У меня двоякое впечатление от матча. Мы отыграли большинство достаточное количество времени, - цитирует Смолова сайт «Локомотива». - Пришлось постараться забить гол, что логично. Более того, мы играли дома. Но мы пропустили ненужную контратаку, которая привела к пенальти в наши ворота. Кстати, игра складывалась, когда мы даже проигрывали сопернику в десять человек, хорошо, что нам удалось сравнять счет.

Теперь эти результаты говорят о том, что мы стали сильнее как команда. Все борются друг за друга. Никто не хочет сдаваться, команда не сдается до последнего».

В следующем туре «Локо» сыграет с «Краснодаром», а «Зенит» - на выезде с «Уфой».