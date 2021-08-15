«Марсель» сыграл вничью «Бордо», ведя в два мяча

«Марсель» в домашнем матче чемпионата Франции сыграл вничью с «Бордо» - 2:2.
Первый тайм закончился с комфортным преимуществом «Марселя», благодаря голам Джингиза Ундера (34-я минута встречи) и Димитри Пайета (41).
Но «Бордо» отыгрался во второй половине игры с помощью точных ударов Тимоте Пембеле (51) и Реми Удена (58).
Отметим, что хозяева заканчивали матч вдесятером, прямую красную карточку на 89-й минуте получил защитник Леонардо Балерди.
Напомним, что в первом туре «Марсель» победил «Монпелье» (3:2), а «Бордо» уступил «Клермону» (0:2).
22 августа состоятся матчи «Бордно» - «Анже» и «Ницца» - «Марсель».
Лига 1
2-й тур
«Марсель» (Марсель) - «Бордо» (Бордо) - 2:2 (2:0)
Голы: Ундер, 34, Пайет, 41 - Пембеле, 51, Уден, 58
«Марсель»: Манданда, Луан Перес, Салиба, Балерди, Камара, Жерсон (Ронжье, 72), Ундер (Радонич, 73), Гендузи (Бенедетто, 65), Гуйе, Пайет, де ла Фуэнте (Альваро Гонсалес, 90).
«Бордо»: Костиль, Кватенг, Косьельни, Мешер (Пембеле, 46), Мангаш, Менса, Отавио, Башич (Адли, 68), Сиссоко (Пардо, 85), Хван Ый Чжо (Мара, 85), Калу (Уден, 14).
Предупреждения: Кватенг, 30, Балерди, 73, Отавио, 84, Салиба, 90.
Удаление: Балерди, 88.