Хван Им Бом: Еврокубки были моей мечтой

Полузащитник клуба «Рубин» Хван Ин Бом после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1: 1) отметил, что очень расстроился из-за вылета команды из Лиги Конференций

«Рубин» проиграл польскому «Ракуву» по сумме двух матчей.

«Результат был обескураживающим: у нас было много шансов на победу. В прошлом сезоне мы попали в четверку сильнейших, - сказал Хван Ин Бом. - А в этом сезоне мы можем побороться за нечто большее.

Команде нужен отдых: мы сыграли 4-5 игр за две недели, и это было тяжело. Вся команда хотела пройти в групповой этап Лиги Конференций, и все расстроены. Уход с европейских соревнований стал для нас большим разочарованием. Я был самым грустным человеком на планете. Еврокубки были моей мечтой.

Но мы не можем сдаваться, нам нужно нанести удар, сделать выводы. Мы должны хорошо себя показать в чемпионате и Кубке - «Рубин» должен выступить там лучше, чем в прошлом году. В этом сезоне наша команда должна улучшить результат прошлого сезона - у «Рубина» есть все для этого».