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16 августа 00:18
автор: Александр Бойченко

Михаил Кержаков: Мы ждали, что будет много борьбы в матче

«Зенит» сыграл вничью с «Локо» 1:1.

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью с московским «Локомотивом» в 4-м туре Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«С одной стороны, играя в меньшинстве, неплохо сыграть вничью, но с учетом того, что мы вели и в итоге пропустили, конечно, обидно. У нас были моменты. «Локомотив» немного расслабился, когда их стало на одного больше. Что касается пенальти, то там был фол, но говорят, что до этого был фол на Венделе. Мы ожидали, что в матче будет большая борьба», - сказал Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» набрал 10 очков в четырех турах. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (8) на четвертом месте.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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