Зинченко поблагодарил Шевченко за совместную работу в сборной Украины

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко обратился к бывшему наставнику национальной команды Андрею Шевченко.

«В детстве я даже мечтать не мог о том, чтобы встретиться с вами лично, что у меня будет возможность учиться футболу у вас. Большое спасибо вам, Мистер, и всему вашему фантастическому тренерскому штабу за все, что вы сделали для меня, для национальной команды и для всей нашей страны», — написал футболист на своей странице в инстаграме.

Напомним, что под руководством Шевченко сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, где уступила команде Англии (0:4).

Добавим, что 18 августа, на должность исполняющего обязанности главного тренера национальной команды был назначен Александр Петраков.