Полузащитник «Кана» Бека-Бека близок к переходу в «Локомотив»

Полузащитник французского «Кана» Алексис Бека-Бека может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщил в своем твиттере журналист Лоик Танзи, 20-летний футболист может пополнить состав московского «Локомотива». В данный момент железнодорожники ведут переговоры с «Каном» и представителями Алексиса.

Отмечается, что сам француз готов переехать в Москву. Ранее в СМИ сообщалось, что руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник летал во Францию, чтобы поговорить с Бека-Бека. Добавим, что Алексис является воспитанником «Кана».

В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей во втором французском дивизионе, в которых он забил один мяч.