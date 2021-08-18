Нурмагомедов считает, что матч с Хорватией покажет на каком уровне находится российский футбол

Бывший чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча отбора чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии.

«Карпин вызвал новых людей, и мне интересно, чего он достигнет. Я видел, как играл Карпин еще за испанскую «Сельту», мне интересным будет матч с хорватами. Он покажет наглядный уровень, где мы находимся», - цитирует «МК-Спорт» Хабиба со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил сборную России в конце июля, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года.