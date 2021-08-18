«Ювентус» подписал контракт с Локателли

«Ювентус» объявил о переходе полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, арендовал 23-летнего футболиста на два сезона с обязательством выкупа трансфера за 35 миллионов евро. Таким образом, контракт хавбека с «Ювентусом» будет рассчитан до 2026 года.

Локателли являются «Ювентус», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4432821-yuventus-obyavil-o-perehode-manuelya-lokatelli-iz-sassuolo.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

Ранее на Локателли претендовали лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

В минувшем сезоне Мануэль провел 34 матча, в которых забил четыре мяча и отдал три голевых передачи.