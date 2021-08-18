«Фенербахче» готов приобрести Вильену после его конфликта с «Краснодаром»

«Фенербахче» обратил внимание на полузащитника краснодарцев Тонны Вильену. Турецкий клуб готов сделать предложение о переходе 26-летнего игрока, сообщает Fotomac.

Ранее футболист не попал в заявку на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала Тула» (3:2). Главный тренер «быков» Виктор Гончаренко назвал это дисциплинарным поводом и подчеркнул, что футболист «по-своему понимает свой контракт».

После этого появилась информация, что у Вильены есть договоренность с клубом о том, что он может покинуть команду этим летом. Однако «Краснодар» отказался от всех предложений других клубов.

Голландец перешел в клуб из «Фейеноорда» в 2019 году за 9 миллионов евро. В прошлом сезоне чемпионата России Вильена провел 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 передачи. В этом сезоне РПЛ забила 2 мяча в 3 матчах.