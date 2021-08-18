«Бенфика» на своем поле победила «ПСВ» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Португальская «Бенфика» обыграла дома нидерландский «ПСВ» в первой игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:1.
Счет в матче открыл полузащитник хозяев Рафаэл Сильва. Хавбек португальцев отличился на 10-й минуте с передачи Романа Яремчука. Второй мяч «Бенфика» забила в конце первого тайма. На 42-й минуте точный удар удался Юлиану Вайглю. «ПСВ» ответил голом Коди Гакпо. Форвард отличился на 51-й минуте встречи.
Добавим, что ответный матч в Эйндховене состоится 24 августа.
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