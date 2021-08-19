«Мальме» обыграл «Лудогорец» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов

Шведский «Мальме» дома в отборочном матче Лиги чемпионов обыграл болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0.
Матч обслуживала бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Голы забили полузащитник Велько Бирманчевич и полузащитник Жо-Инге Бергет.
Ответный матч состоится в следующий вторник, 24 августа, в «Разграде» на «Лудогорец Арене». Начало в 22:00 мск. Суммарный победитель сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
1-й матч
«Мальме» (Швеция) 2:0 «Лудогорец» (Болгария)