«Мальме» обыграл «Лудогорец» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов

Ну, началось: первый конфликт при Карпине! Как из сборной России ушел врач Безуглов, работавший еще у Капелло

Недолго оставалась безоблачной атмосфера в коллективе Валерия Карпина, несколько недель назад возглавившего сборную России по футболу.