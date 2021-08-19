Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком встречи с «Шахтером» в Лиге чемпионов

«Монако» уступил «Шахтеру» (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По окончании игры болельщики «монегасков» признали российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком встречи.

«Из опасных моментов особенно запомнился удар с дистанции 20 метров от полузащитника сборной России в начале второго тайма. С 42 касаниями и 85-процентной точностью передач он мог также сделать результативную передачу на Бенуа Бадиашиле из очень хорошо выполненного углового. К сожалению, удар защитника не попал в ворота «Шахтера», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Головин в этом сезоне впервые был признан болельщиками лучшим игроком матча. Ранее награду получали Аурелиен Тшуамени, Страхинья Павлович, а также дважды Желсон Мартинш.

Головин играет за «Монако» с 2018 года. Футболист перешел из ЦСКА за 30 миллионов евро контрактом сроком на пять лет.