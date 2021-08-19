«Торино» ведет переговоры со «Спартаком» о трансфере Жиго

По информации Sportitalia, соглашение о трансфере может быть достигнуто всего за 4 миллиона евро, так как действующий контракт 27-летнего француза рассчитан до июня 2022 года.

Как отмечается, для главного тренера туринского клуба Ивана Юрича важна универсальность Жиго, который может сыграть как на позициях центрального и правого защитника, так и опорного полузащитника.

Напомним, что Жиго перешел в «Спартак» в июле 2018 года из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро. С тех пор защитник провел за российскую команду 78 матчей во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи, а также получил 21 желтую и одну красную карточки.