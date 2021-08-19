«Тоттенхэм» близок к трансферу полузащитника «Лиона» Ауара

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в покупке полузащитника «Лиона» Уссема Ауара. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, шансы лондонского клуба приобрести 23-летнего француза возросли после того, как «Арсенал», который также хотел купить футболиста, переключился на хавбека мадридского «Реала» Мартина Эдегора.

Действующее соглашение Уссема рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 42 миллиона евро.

Напомним, что Ауар является воспитанником академии «Лиона». За основной состав он сыграл 172 матча, забил 32 гола и отдал 31 передачу. За сборную Франции сыграл провел лишь одну встречу, не отметившись результативными действиями.