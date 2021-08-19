Полузащитник «Шерифа» Тилль рассказал, что за три месяца в «Тамбове» ему ни разу не заплатили

Полузащитник молдавского «Шерифа» Себастьен Тилль рассказал о финансовом положении «Тамбова» в период его пребывания в команде.

Напомним, что люксембургский хавбек выступал за российский клуб с сентября 2020 по январь 2021 года.

«Я жил в комплексе с другими игроками. Условия были не самые лучшие. У клуба не было денег, они не платили зарплату футболистам. К счастью, провел там только три месяца. В январе вся команда покинула клуб, и я тоже решил уйти. Я не был счастлив. Ты играешь, а тебе не платят. Это было сложное время. Они не заплатили мне ни за один месяц аренды», - приводит слова Себастьена Sport24.

Напомним, «Тамбов» был объявлен банкротом. Тилль за тамбовчан провел восемь матчей и отличился одной результативной передачей. Затем он вернулся в родной «Прогрес Нидеркорн», откуда перебрался в «Шериф».

Добавим, что молдавский клуб имеет все шансы пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионо «Шериф» дома разгромил загребское «Динамо» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 25 августа в Хорватии.