«Краснодар» ответил отказом на запрос «Коньяспора» об аренде Шапи Сулейманова

Турецкий «Коньяспор» сделал предложение «Краснодару» по аренде форварда Магомеда-Шапи Сулейманова с правом выкупа. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, «быки» отказались включать право выкупа в сделку. Из-за этого переговоры пока приостановлены.
Действующее соглашение Шапи рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.
Напомним, что Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». Всего за основной состав он сыграл 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.
За молодежную сборную России 21-летний нападающий провел десять встреч, отличившись тремя мячами.