Подписи Джикии и Селихова могли быть подделаны при трансфере из «Амкара» в «Спартак»

В ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского «Амкара» могут возбудить уголовное дело о подделке подписей футболистов Александра Селихова и Георгия Джикия. Об этом сообщает Properm.ru.

По информации источника, из контракта исчез пункт соглашения об оплате при трансфере. После сделки Селихов и Джикия перешли в московский «Спартак». За выкуп футбольный клуб заплатил «Амкару» 230 и 120 млн рублей соответственно. Футболистам будет выплачено по 20% и 10% от стоимости - это 46 и 12 млн рублей. Пока нет подтверждения, что они получили эти деньги при трансфере.

При изучении материалов юристы заметили, что подписи футболистов отличаются от тех, которые стоят на других документах. Сейчас решается вопрос о проведении графологической экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть их предположение.

Добавим, что трансферы Джикии и Селихова в «Спартак» состоялись в январе 2017-го.

Напомним, 10 июля 2018 года состоялось совместное заседание правления и учредителей клуба, на котором было принято решение о ликвидации общественной организации «Футбольный клуб «Амкар»» как юридического лица и формировании ликвидационной комиссии. 6 ноября 2018 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление бывшего президента «Амкара» Геннадия Шилова о признании клуба банкротом. С 1 ноября 2019 года по май 2020 проходила продажа имущества бывшего клуба, вызвавшая споры у властей Перми.