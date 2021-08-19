«Спартак» заинтересован в приобретении защитника сборной Колумбии Муньоса

Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Генка» и сборной Колумбии Даниэлю Муньосу. Об этом сообщает ESPN Fútbol Colombia.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Добавим, что Муньос перешел в «Генк» из бразильского «Атлетико Насьональ» в июле 2020 года за 4,5 млн евро. С тех пор он сыграл за команду 49 матчей, забил два гола и отдал семь результативных передач. В составе бельгийцев стал обладателем Кубка страны.

За сборную Колумбии дебютировал летом нынешнего года на Кубке Америки, где национальная команда заняла третье место. Защитник провел на поле шесть встреч, но результативными действиями не отметился.