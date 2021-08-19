«Спартак» заинтересован в приобретении защитника сборной Колумбии Муньоса

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) не начался Северсталь 0 Локомотив 0
Товарищеские матчи (клубы) 2-й период ЦСКА 0 Спартак 0
Лига конференций 19:00 Карабах 0 Абердин 0
Лига конференций 19:00 Флора 0 Шэмрок Роверс 0
Лига конференций 19:00 КуПС 0 Унион 0
Лига конференций 19:00 Ракув 0 Гент 0
Лига конференций 20:00 Виктория Пльзе 0 ЦСКА С 0
Лига конференций 20:00 Рига 0 Линкольн 0
Лига конференций 20:00 ЛАСК 0 Сент-Джонстон 0
Лига Европы 20:00 Омония 0 Антверпен 0
Лига Европы 20:00 Раннерс 0 Галатасарай 0
Лига Европы 20:00 Славия П 0 Легия 0
Лига конференций 20:00 Жальгирис 0 Будё-Глимт 0
Лига конференций 20:00 Хапоэль Б-Ш 0 Анортосис 0
Лига конференций 20:00 Нефтчи 0 Маккаби Х 0
Лига конференций 20:30 Фола 0 Кайрат 0
Лига конференций 20:30 Трабзонспор 0 Рома 0
Лига конференций 20:30 Базель 0 Хаммарбю 0
Лига конференций 21:00 Сивасспор 0 Копенгаген 0
Лига Европы 21:00 Мура 0 Штурм 0
Лига конференций 21:00 Андерлехт 0 Витесс 0
Лига конференций 21:00 ПАОК 0 Риека 0
Лига конференций 21:00 Фейеноорд 0 Эльфсборг 0
Лига конференций 21:00 Ренн 0 Русенборг 0
Лига конференций 21:00 Яблонец 0 Жилина 0
Лига конференций 21:30 Пасуш де Ферре 0 Тоттенхэм Хотс 0
Лига Европы 21:45 Фенербахче 0 ХИК 0
Лига Европы 22:00 Рейнджерс 0 Алашкерт 0
Лига Европы 22:00 Олимпиакос 0 Слован Бр 0
Лига Европы 22:00 Рапид В 0 Заря 0
19 августа 12:13

«Спартак» заинтересован в приобретении защитника сборной Колумбии Муньоса

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 10 млн евро.

Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Генка» и сборной Колумбии Даниэлю Муньосу. Об этом сообщает ESPN Fútbol Colombia.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Добавим, что Муньос перешел в «Генк» из бразильского «Атлетико Насьональ» в июле 2020 года за 4,5 млн евро. С тех пор он сыграл за команду 49 матчей, забил два гола и отдал семь результативных передач. В составе бельгийцев стал обладателем Кубка страны.

За сборную Колумбии дебютировал летом нынешнего года на Кубке Америки, где национальная команда заняла третье место. Защитник провел на поле шесть встреч, но результативными действиями не отметился.

источник: ESPN
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Вот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеПогрустили, и хватит: Дзюба озвучил свое решение
Сбежавший от Карпина врач «чинит» Жиркова. Похоже, для ЦСКА
19 августа информационное пространство подогрели слухи о возможном возвращении в ЦСКА ветерана Юрия Жиркова.
«Когда наступают еврокубки, приходится болеть даже за «Спартак». Светлаков и Шац обсудили российский футбол
Известные российские шоумены Сергей Светлаков и Михаил Шац стали участниками организованного «Лигой Ставок» стрима во время матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит» (1:1). Приводим самые интересные фрагменты их беседы, в которой речь зашла, разумеется, не только о любимых командах Сергея и Михаила.
Когда Россия и Бразилия — главные фавориты в футболе! Расклады на чемпионат мира по «пляжке» в Москве
19 - 29 августа Москва примет мировое первенство по пляжному футболу. «Плеймейкер» рассказывает о предыстории этого турнира и оценивает шансы участников на победу.
«Безуглова и Бутовского заменить трудно». Бывший врач «Локо» об экстренных переменах в штабе сборной России
Экс-врач «Локомотива» Никита Карлицкий поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе из сборной России его коллег по цеху Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского.
Ну, началось: первый конфликт при Карпине! Как из сборной России ушел врач Безуглов, работавший еще у Капелло
Недолго оставалась безоблачной атмосфера в коллективе Валерия Карпина, несколько недель назад возглавившего сборную России по футболу.
Не в интенсивности дело. Почему рейтинг швейцарских ученых не объясняет провалов российского футбола в Европе
Швейцарская футбольная обсерватория CIES при содействии французской компании SkillCorner составила рейтинг интенсивности игры в 28 клубных чемпионатах. РПЛ заняла 19-е место, но доказывает ли это, что именно низкая интенсивность - главная причина неудач наших команд в еврокубках?
«Наши шведы еще не привыкли к иному хоккею». Борис Миронов — о подготовке «Спартака» к сезону
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал «Плеймейкеру» результаты красно-белых в межсезонье и изменения в их составе.
Хабиб высказался о Карпине, Черчесове и даже Афганистане. Подробности огненного выступления звезды ММА
Хабиб Нурмагомедов, который после завершения карьеры в UFC может начать карьеру в футболе, дал пресс-конференцию в Москве.
Как Угас отправит легендарного Пакьяо на пенсию. Расклад и ставки на бой, который ждет весь мир бокса
В ночь на 22 августа по московскому времени в Лас-Вегасе состоится грандиозный боксерский поединок в категории до 66,73 кг: соперником филиппинца Мэнни Пакьяо станет кубинец Йорденис Угас. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Головин не хочет следующей весной в Питер? Как «Монако» оказался на грани вылета из Лиги чемпионов
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов Александр Головин провел в составе монегасков 60 минут на поле против донецкого «Шахтера», не отметившись результативными действиями, и команда Нико Ковача уступила 0:1.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика