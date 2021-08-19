«Спартак» отдал Урунова в аренду «Уфе» с правом выкупа

Пресс-служба «Уфы» объявила об аренде полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова. Соглашение предусматривает право выкупа.
Действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 1,2 миллиона евро.
Напомним, Остон выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года. Затем он перешел в «Спартак» за один млн евро. В феврале 2021 года полузащитник вернулся в клуб из Башкортостана на правах аренды. В июне стало известно, что уфимский клуб отказался выкупать 20-летнего полузащитника, а «красно-белые» не взяли Остона на сбор команды в Австрию. Всего за «Спартак» он провел девять матчей и забил один гол.
источник: ФК «Уфа»