«Спартак» отдал Урунова в аренду «Уфе» с правом выкупа

Когда Россия и Бразилия — главные фавориты в футболе! Расклады на чемпионат мира по «пляжке» в Москве

19 - 29 августа Москва примет мировое первенство по пляжному футболу. «Плеймейкер» рассказывает о предыстории этого турнира и оценивает шансы участников на победу.