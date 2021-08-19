Вартапетов и Моденов будут помощниками врача «Зенита» Хайтина в сборной России

Помощниками врача «Зенита» Владимира Хайтина в сборной России будут доктор молодежной команды Константин Моденов и экс-врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что ранее РФС объявил об уходе из медицинского штаба национальной команды Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского. Сообщалось, что причиной расставания стали напряженные отношения специалистов с испанским тренером по физподготовке.

Затем «Зенит» заявил, что их врач Владимир Хайтин получил приглашение в медицинский штаб национальной команды на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Подопечные Валерия Карпина в первом месяце осени проведут три встречи против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).