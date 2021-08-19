Клубы РПЛ 23 августа обсудят реформы в российском футболе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда клубы российской премьер-лиги (РПЛ) будут обсуждать реформы, предлагаемые РФС.

«Обсуждение реформ? Мы соберемся на видеоконференции 23 августа», - приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, что РФС предлагает изменить структуру проведения чемпионата России, взяв за основу швейцарскую систему, и отменить лимит на легионеров, на при этом ввести качественные критерии иностранцев.

По данным СМИ, РПЛ должна высказать свою позицию по реформам до 25 августа.