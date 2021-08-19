Вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунев вызван в сборную России на сентябрьские матчи квалификации на чемпионат мира в Катаре, сообщает ТАСС.
Напомним, что в сентябре сборная России проведет три матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года: два домашних (с Хорватией, 1 сентября и Мальтой, 7 сентября) и один гостевой (с Кипром 4 сентября).
Помимо Лунева в расширенном списке национальной команды находятся Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).
источник: ТАСС