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Лунев вызван в сборную России
19 августа 15:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Лунев вызван в сборную России

В расширенном списке Валерия Карпина теперь пять голкиперов.

Вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунев вызван в сборную России на сентябрьские матчи квалификации на чемпионат мира в Катаре, сообщает ТАСС.

Напомним, что в сентябре сборная России проведет три матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года: два домашних (с Хорватией, 1 сентября и Мальтой, 7 сентября) и один гостевой (с Кипром 4 сентября).

Помимо Лунева в расширенном списке национальной команды находятся Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

источник: ТАСС
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