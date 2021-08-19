Матч пятого тура РПЛ «Локомотив» - «Краснодар» смогут посетить не более 3000 человек

«Локомотив» сообщил, какое количество болельщиков смогут посетить матч железнодорожников против «Краснодара» в рамках пятого тура российской премьер-лиги.

«Роспотребнадзор уведомил «Локомотив», что на матч против «Краснодара» может быть допущено не более 3000 человек. Встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, аналогично игре с «Зенитом». Условия допуска на стадион остаются без изменений», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Добавим, что игра начнется 22 августа в 16:00 по московскому времени.

После четырех туров «Локомотив» с восьми очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Краснодар» - седьмой с шестью очками.