Мешков будет работать на матче «Локомотив» - «Краснодар»

На центральном матче пятого тура российской премьер-лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Краснодар» будет работать бригада во главе с Виталием Мешковым.

Полный список официальных лиц, которые будут работать на играх пятого тура приведен ниже.

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Левников; делегат РПЛ – Алексей Поляков.

«Арсенал» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов; делегат РПЛ – Александр Сафонов.

«Урал» – «Динамо»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Чеботарев; делегат РПЛ – Иван Суворов.