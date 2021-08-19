37-летний полузащитник Юрий Жирков может вернуться в ЦСКА, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Transfermarkt.

Напомним, что Жирков на данный момент не имеет подписанного контракта ни с одним клубом и залечивает травму бедра полученную в стартовом матче сборной России на Евро-2020 против Бельгии.

Лечением 37-летнего вингера занимается в том числе глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов.

Жироков выступал за армейцев с января 2005 года по июль 2009 года, проведя за клуб 215 матчей, забив 24 гола и отдав 51 результативную передачу. Вместе с ЦСКА полузащитник выиграл 11 трофеев, включая Кубок УЕФА.