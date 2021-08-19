Колосков - об уходе врачей из сборной России: Здесь нет трагедии, но нет и ничего хорошего

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об уходе Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского из медицинского штаба сборной России.

«Здесь нет трагедии, но нет и ничего хорошего. И Безуглов, и Бутовский многие годы работали в сборной России, хорошо знают футболистов, их физиологические, функциональные и психологические особенности. Кроме того, врач — особенный человек, как правило пользующийся доверием игроков», - приводит слова Колоскова RT.

Безуглов и Бутовский решили покинуть сборную России после конфликта с тренером по физподготовку Луисом Мартинесом, который требовал у них регулярной отчетности.

Добавим, что в конце июля Безуглов возглавил медицинский департамент московского ЦСКА. Он занимал должность главного врача сборной России с 2012 года. Бутовский работал в национальной команде с 2014-го.