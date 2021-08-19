«Ракув» обыграл «Гент» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференции

Польский «Ракув» в домашнем матче плей-офф квалификации Лиги конференций победил бельгийский «Гент» со счетом 1:0.
Единственный гол игры на 64-й минуте забил защитник Анджей Невулис.
Также в рамках игрового дня немецкий «Унион» в гостях разгромил финский «Куопио ПС» (4:0), эстонская «Флора» дома была сильнее ирландского «Шемрок Роверс» (4:2), а азербайджанский «Карабах» дома победил шотландский «Абердин» . Еще ранее израильский «Маккаби» в гостях победил карагандинский «Шахтер» (2:1).
Ответные матчи плей-офф квалификации Лиги конференций пройдут 26 августа.
источник: «Советский спорт»