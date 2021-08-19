Александр Гришин: Неудачи клубов РПЛ в еврокубках можно объяснить низкой интенсивностью

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, что РПЛ заняла 19-е место по интенсивности игры в рейтинге Международного центра спортивных исследований (CIES).

- Глупо спорить, что в РПЛ уровень интенсивности не такой, как в Европе. Это видно по картинке. Сложно оценивать конкретно 19-е место и говорить, в какой группе первенств мы находимся. Но все логично.

Неудачи команд РПЛ в еврокубках во многом можно объяснить и этим фактором. Чем выше интенсивность, тем команда лучше играет, дольше выдерживает высокий темп, - цитирует Гришина RT.

Напомним, что в опубликован 17 августа мировом рейтинге чемпионатов по уровню интенсивности футбола по итогам минувшего сезона российская премьер-лига заняла 19-е место.

Показатель высчитывался по следующей формуле: отношение общей дистанции, которую преодолели игроки в матче, к их передвижению по полю с максимальными усилиями.