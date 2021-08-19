Эмерсон перешел в «Лион» на правах аренды

Защитник «Челси» Эмерсон Палмери продолжит карьеру во Франции. Чемпион Европы в составе сборной Италии переехал в «Лион» на правах аренды, сообщает пресс-служба французского клуба. Речь идет о чистой аренде без возможности выкупа.

27-летний итальянский защитник сыграл всего два матча за «Челси» в прошлом сезоне в качестве запасного. Эмерсон также является победителем чемпионата Европы 2020 года в составе сборной Италии. Футболист провел четыре матча - в группе с Уэльсом, в четвертьфинале с Бельгией, в полуфинале с Испанией и в финале с Англией.

До «Челси» Эмерсон играл за итальянскую «Рому» и «Палермо», а также за бразильский «Сантос». Контракт игрока с «Челси» действует до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 14 миллионов евро.