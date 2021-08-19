Вагнер Лав оформил дубль в матче Лиги конференций против «Фолы»

В первой игре раунда плей-офф Лиги конференций «Кайрат» на выезде обыграл «Фолу» (4:1).
В составе победителей дубль на свой счет записал бразильский нападающий Вагнер Лав (37-я и 70-я минуты). Также в составе казахстанской команды голами отметились Рикарду Алвеш (43) и Артур Шушеначев (28). У люксембургского клуба отличился Мирза Мустафич (19).
Добавим, что ответный матч состоится 26 августа в Казахстане.
В другом матче «Базель» дома обыграл «Хаммарбю» (3:1).
Лига конференций
Раунд плей-офф
1-й матч