Лунев прокомментировал приглашение в сборную России на сентябрьские матчи

Вратарь «Байера» из Леверкузена Андрей Лунев прокомментировал свой вызов в сборную России.
«Я очень рад вызову в сборную России. С нетерпением жду сборов», - написал Лунев в своем Instagram.
Напомним, что в ближайшее время сборная России сыграет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
На счету Лунева также 7 матчей в составе сборной России, но экс-голкипер «Зенита» не попал в заявку сборной на чемпионат Европы-2020.
источник: Instagram