«Андерлехт» сыграл результативную ничью с «Витессом», а «Фейеноорд» разгромил «Эльфсборг»

В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Фейеноорд» разгромил «Эльфсборг» (5:0).

В составе нидерландской команды голами отметились Луис Синистерра (25-я минута), Алиреза Джаханбакш (30), Луис Синистерра (37, 48) и Брайан Линссен (58)

Отметим, что полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», провел на поле весь матч и заработал желтую карточку.

Добавим, что в параллельных встречах раунда плей-офф французский «Ренн» победил норвежский «Русенборг» (2:0), датский клуб «Копенгаген» на выезде переиграл турецкий «Сивасспор» (2:1), греческий ПАОК и хорватская «Риека» сыграли вничью - 1:1, чешский «Яблонец» уверенно победил словацкую «Жилину» (5:1), а бельгийский «Андерлехт» сыграл вничью с нидерландским «Витессом» (3:3).