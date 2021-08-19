«Спартак» хочет получить за переход Жиго в «Торино» 5 миллионов евро

По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые намерены выручить от трансфера француза в «Торино» пять миллионов евро.

Также, как отмечает издание, в «Спартаке» хотят включить в сделку дополнительные пункты о бонусах в случае дальнейшей перепродажи и достижений футболиста.

Ранее телеканал Sportitalia сообщил, что соглашение о трансфере Жиго может быть достигнуто всего за четыре миллиона евро, так как действующий контракт 27-летнего французского защитника с московским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Напомним, что Жиго перешел в «Спартак» в июле 2018 года из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро. С тех пор защитник провел за российскую команду 78 матчей во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи, а также получил 21 желтую и одну красную карточки.

Добавим, портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость француза в 11 миллионов евро.