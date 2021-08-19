Клаудиньо: Я слышал о «Зените» благодаря Халку и его игре за питерский клуб

Новичок «Зенита» Клаудиньо высказался после своего перехода в сине-бело-голубой клуб.

«Я, конечно, слышал о «Зените» еще до трансфера, в том числе благодаря тому, что здесь играл Халк. Я смотрел кадры его игр, его голы за сине-бело-синих. Когда появилось предложение и стало ясно, что переход может состояться, я много разговаривал с Малкомом. Мы с ним дружим с детства.

Я много спрашивал про «Зенит», Петербург. Он говорил только хорошее, поэтому я не сомневался, что приму это предложение. Сейчас, находясь здесь, я каждый день вижу подтверждение его слов. Мне все очень нравится. «Зенит» - крупный европейский клуб с прекрасной инфраструктурой. Я жду момента, чтобы показать себя, готовлюсь продемонстрировать лучшую игру, на которую я способен», - цитирует Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

Напомним, последним клубом Клаудиньо до «Зенита» был «Ред Булл Брагантино». Ранее футболист выступал исключительно за бразильские команды.