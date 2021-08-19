«Фенербахче» с Озилом обыграл ХИК в плей-офф квалификации Лиги Европы

Турецкий «Фенербахче» минимально победил ХИК из Финляндии в домашнем матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0).
Единственный гол в игре забил Мухаммед Гюмюшкая на 65-й минуте встречи.
Напомним, ранее ХИК прошел азербайджанский «Нефтчи» с общим счетом после двух матчей 5:2.
Добавим, что «Фенербахче» один раз в истории доходил до полуфинала Лиги Европы в 2012/13 сезоне. В двухматчевом противостоянии с «Бенфикой» турецкий клуб уступил со счетом 2:3. Победителем того года стал «Челси».
источник: «Советский спорт»