«Пасуш де Феррейра» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче Лиги конференций

В Пасуш-де-Ферейре состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций. «Пасуш де Ферейра» на стадионе «Капитал ду Мавел — Мата Реал» принимал «Тоттенхэм».

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре на 45-й минуте забил Лукас Силва.

«Тоттенхэм» выставил на этот матч резервный состав. В стартовом составе была целая группа игроков из запаса. Также в Португалию не прилетал нападающий Харри Кейн, который вскоре может переехать в «Манчестер Сити».

Ответный матч команд состоится 26 августа в Лондоне. В этом сезоне правило забитых мячей на выезде не действует.