«Рейнджерс» минимально переиграл армянский «Алашкерт»

Шотландский «Рейнджерс» со счетом 1:0 дома обыграл армянский «Алашкерт» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Единственный гол на 67-й минуте забил Альфредо Морелос. На 43-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник хозяев Джон Ландстрем.
Главный тренер «Алашкерта» - россиянин Александр Григорян. Ответная встреча состоится 26 августа в Армении. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Проигравший сыграет в групповом этапе Лиги конференций.
Россию на групповом этапе Лиги Европы будут представлять московские «Спартак» и «Локомотив». Розыгрыш состоится 27 августа. Групповой этап продлится с 16 сентября по 9 декабря. Финал турнира состоится 18 мая в Севилье.
источник: «Советский спорт»