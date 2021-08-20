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20 августа 00:09
автор: Александр Бойченко

«Рейнджерс» минимально переиграл армянский «Алашкерт»

Встреча закончилась со счетом 1:0.

Шотландский «Рейнджерс» со счетом 1:0 дома обыграл армянский «Алашкерт» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Единственный гол на 67-й минуте забил Альфредо Морелос. На 43-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник хозяев Джон Ландстрем.

Главный тренер «Алашкерта» - россиянин Александр Григорян. Ответная встреча состоится 26 августа в Армении. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Проигравший сыграет в групповом этапе Лиги конференций.

Россию на групповом этапе Лиги Европы будут представлять московские «Спартак» и «Локомотив». Розыгрыш состоится 27 августа. Групповой этап продлится с 16 сентября по 9 декабря. Финал турнира состоится 18 мая в Севилье.

источник: «Советский спорт»
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